دفعة قوية للزمالك قبل مواجهة الرجاء المغربي

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أولى تدريباته في الدار البيضاء بالمغرب اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام على أحد الملاعب الفرعية، بجانب مقر إقامة الأبيض.





ويقام لقاء ذهاب نصف نها ئي دوري أبطال إفريقيا، يوم الثامن عشر من شهر أكتوبر الجاري، على أرضية ملعب مركب محمد الخامس.





وتأكدت جاهزية محمود علاء لخوض اللقاء، بعدما أصيب في مواجهة فريقه أمام حرس الحدود أول أمس، في بطولة الدوري العام.





وخرج علاء بين شوطي المباراة، خوفا عليه من تفاقم الإصابة، وأثبتت الأشعة أنه يعاني من كدمة خفيفة أسفل الركبة، ويحتاج للراحة يومين فقط.





وأكدت تقارير صحفية أن أمير مرتضى المشرف العام على الفريق، قرر إبعاد الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق، من مواجهة الرجاء المغربي.





يأتي ذلك بسبب تصرفه الفردي بإعلان تواجده في الحجر الصحي ببلاده لمدة 5 أيام، بعد أنباء إصابته بفيروس كورونا، دون الرجوع إلى النادي أو الجهاز الطبي، رغم عدم تعرضه لأي إصابة.





وأكدت ان الزمالك يرى أن انضمامه يوم الجمعة، للفريق، لن يسعفه للمشاركة في مباراة الأحد، بجانب تهربه من التحقيق معه قبل رحيله لما بدر منه من تهجم على الحكم أمين عمر، في مباراة المصري وإيقافه لمدة 6 مباريات محلية.



