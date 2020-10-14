دفعة قوية للزمالك قبل مواجهة الرجاء المغربي
الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 08:30 ص
أمل الحلفاوي
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يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أولى تدريباته في الدار البيضاء بالمغرب اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام على أحد الملاعب الفرعية، بجانب مقر إقامة الأبيض.
ويقام لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم الثامن عشر من شهر أكتوبر الجاري، على أرضية ملعب مركب محمد الخامس.
وتأكدت جاهزية محمود علاء لخوض اللقاء، بعدما أصيب في مواجهة فريقه أمام حرس الحدود أول أمس، في بطولة الدوري العام.
وخرج علاء بين شوطي المباراة، خوفا عليه من تفاقم الإصابة، وأثبتت الأشعة أنه يعاني من كدمة خفيفة أسفل الركبة، ويحتاج للراحة يومين فقط.
وأكدت تقارير صحفية أن أمير مرتضى المشرف العام على الفريق، قرر إبعاد الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق، من مواجهة الرجاء المغربي.
يأتي ذلك بسبب تصرفه الفردي بإعلان تواجده في الحجر الصحي ببلاده لمدة 5 أيام، بعد أنباء إصابته بفيروس كورونا، دون الرجوع إلى النادي أو الجهاز الطبي، رغم عدم تعرضه لأي إصابة.
وأكدت ان الزمالك يرى أن انضمامه يوم الجمعة، للفريق، لن يسعفه للمشاركة في مباراة الأحد، بجانب تهربه من التحقيق معه قبل رحيله لما بدر منه من تهجم على الحكم أمين عمر، في مباراة المصري وإيقافه لمدة 6 مباريات محلية.