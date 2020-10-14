تسجيل 309 وفيات و10220 إصابة جديدة بكورونا في البرازيل

سجلت وزارة الصحة البرازيلية، 10220 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و309 حالات وفاة.

ورصدت السلطات الصحية البرازيلية حتى الآن 5 ملايين و113628 إصابة بكوفيد-19 و150998 حالة وفاة.

وجاءت البرازيل، في المركز الثالث عالميا من ناحية الإصابات بكورونا بعد الولايات المتحدة والهند، والثاني بعد الولايات المتحدة من حيث الوفيات.

وبحسب وكالة رويترز، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم الـ37.24 مليون شخص، فيما وصلت وفياته إلى مليون و72550 حالة.

وسجلت إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وتتصدر الولايات المتحدة القائمة بـ7ملايين و691846 إصابة في حين بلغ إجمالي عدد وفياتها 213778 حالة.