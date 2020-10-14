توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين التضامن الاجتماعي وجامعة حلوان



ويهدف إنشاء الوحدة إلي دعم الطلاب غير القادرين والطلاب ذوي الإعاقة، وكذلك تقديم العديد من خدمات الدعم النقدي والعيني وتوفير الأجهزة التعويضية اللازمة، وإتاحة قروض ميسرة السداد وفقا للإجراءات المتبعة ببنك ناصر الاجتماعي، وذلك لإقامة مشروعات استثمارية أو إنتاجية أو خدمية متناهية الصغر بأقل فائدة ممكنة مع تقديم التسهيلات اللازمة لاشتراك طلاب الجامعات واستفادتهم من الأنشطة البحثية التي ينفذها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.



ويشمل التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة حلوان تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية المتكاملة للطالب الجامعي، مما يعمل على تعزيز روح الانتماء والمواطنة والتطوع والمشاركة في العمل العام والتنمية، وزيادة معدلات الاستثمار في البشر.



ويأتي توقيع البروتوكول بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة حلوان عقب الاجتماع الذي عقدته د. نيفين القباج مع رؤساء (٢٤) جامعة حكومية وهي (عين شمس، وحلوان، والفيوم، وبني سويف، وأسوان، والأقصر، وجنوب الوادي، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، والوادي الجديد، والسادات، والمنوفية، ودمنهور، والزقازيق، وكفر الشيخ، ومطروح، والإسكندرية، وبورسعيد، وقناة السويس، وطنطا، وبنها، والمنصورة، والسويس) للتشاور حول آليات إنشاء وحدات للتضامن الاجتماعي بالجامعات والمهام والأدوار والمسئوليات المنوطة بها.



وقَّعت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بروتوكول تعاون مشترك لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي بالجامعة.