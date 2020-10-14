جامعة جنوب الوادي تفتح باب التقديم للحصول على مساعدات صندوق التكافل
الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 08:28 ص
بسام عبدالحميد
Advertisements
أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، أنه تقرر اعتبارًا من اليوم، فتح باب التقدم للحصول على مساعدات صندوق التكافل الاجتماعى لطلاب وطالبات الجامعة.
وقال أن التقديم يتم من خلال موقع صندوق التكافل الإجتماعي بموقع الجامعة وذلك لتقديم التماس لخدمات ( سكن مدن جامعية – سداد مصروفات مدن جامعية – سداد مصروفات الدراسة – الحصول على أجهزة تعويضية – الحصول على الكتب الدراسية نظارات طبية.. الخ )
وأشار إلى أنه يمكن تسجيل طلب الالتماس من خلال الرابط التالي: من هنا