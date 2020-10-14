"هيوحشنا صوتك المميز وأدائك الممتاز".. بهذه الكلمات رزان مغربي تنعي محمود ياسين

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 08:25 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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نعت الفنانة رزان مغربي الفنان الراحل محمود ياسين، وذلك بكلمات مليئة بالحب، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت رزان مغربي صورة للفنان الراحل محمود ياسين، وعلقت عليها قائلة :"وداعًا النجم محمود ياسين، مع تحياتي لأستاذي العزيز، الله يرحمك يا من اقترن اسمك بأروع الأعمال والأفلام، هيوحشنا صوتك المميز وأداءك الممتاز، نجم يستحق كل التقدير على مر السنين".

وفي سياق آخر، تُشارك رزان مغربي في فيلم"صابر وراضي"، وهو بطولة أحمد آدم، محسن محيي الدين، دينا فؤاد، سلوى عثمان، ومن تأليف محمد نبوي، وإخراج أكرم فريد إنتاج أحمد السبكي.

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