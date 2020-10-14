بهذه الكلمات.. ريهام عبد الغفور تنعي الفنان الراحل محمود ياسين





نعت الفنانة ريهام عبد الغفور، الفنان الراحل محمود ياسين، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة للفنان الراحل محمود ياسين، وعلقت عليها قائلة:"البقاء لله في وفاة الفنان الكبير المثقف محمود ياسين، الله يرحمه ويحسن إليه ويصبر كل حبايبه، في الجنة إن شاء الله، أرجوا الدعاء له وقراءة الفاتحة على روحه.وفي سياق آخر، شاركت ريهام عبد الغفور مؤخرًا في فيلم"صاحب المقام"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد جمال العدل، ﺗﺄﻟﻴﻒ إبراهيم عيسى، بطولة آسر ياسين، يسرا، أمينة خليل، بيومي فؤاد، عمر حسن، هالة فاخر.