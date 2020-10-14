"مش هننساك ولا هننسى صوتك".. بكلمات مليئة بالحب محمد هنيدي ينعى الفنان محمود ياسين

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نعى الفنان محمد هنيدي الفنان الراحل محمود ياسين، وذلك بكلمات مليئة بالحب، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشر محمد هنيدي صورة للفنان الراحل محمود ياسين، وعلق عليها قائلاً :"اليوم بنفقد فنانا الكبير محمود ياسين، مش هننساك ولا هننسى صوتك، ربنا يرحمك يا رب، البقاء لله، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.





وفي سياق آخر، انتهى محمد هنيدي مؤخرًا من تصوير فيلمه الجديد "النمس والإنس"، وهو بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، صابرين، سليمان عيد، محمد ثروت، ومن تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرف.