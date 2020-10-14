أحمد صفوت ينعى محمود ياسين

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نشر الفنان أحمد صفوت صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



حيث كتب أحمد صفوت قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون

البقاء لله يا عمرو وربنا يصبركم ويرحم استاذنا الفنان المثقف الراقى المهذب".



يذكر ان الفنان الكبير محمود ياسين توفي قبل قليل عن عمر يناهز ٧٩ عاما بعد صراع طويل مع المرض، وفقا لما أعلنه الفنان عمرو محمود ياسين، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك".



وفي سياق آخر، يُشار أن آخر أعمال الفنان عمرو محمود ياسين الدرامية مسلسل "ونحب تاني ليه"، وهو بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، سوسن بدر، إسلام جمال، إيمان السيد، إيهاب فهمي.