"كان فنان عظيم".. بكلمات مؤثرة سعد الصغير ينعى الفنان الراحل محمود ياسين

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نعى الفنان سعد الصغير الفنان الراحل محمود ياسين، وذلك بكلمات مليئة بالحب، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".



نشر سعد الصغير صورة جمعته بالفنان الراحل محمود ياسين، وعلق عليها قائلاً :"المحترم حبيب قلبي الغالي أستاذنا المحترم، وداعًا الفنان الكبير محمود ياسين، إنّا لله وإنّا إليه راجعون، كان فنان عظيم، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته.





وفي سياق آخر، شارك الفنان سعد الصغير في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ولاد إمبابة"، وهو من ﺇﺧﺮاج ممدوح زكي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بكري، بطولة فريدة سيف النصر، عمرو رمزي، مصطفى أبو سريع، إيمان السيد، غادة نافع.