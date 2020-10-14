بهذه العبارات.. رانيا محمود ياسين تنعي والدها





نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين معلنة عن وفاة والدها الفنان محمود ياسين عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".حيث كتبت رانيا محمود ياسين قائله: " بحبك قوي يا حبيبي ابي في ذمة الله انا لله وانا اليه راجعون".يذكر ان الفنان الكبير محمود ياسين توفي قبل قليل عن عمر يناهز ٧٩ عاما بعد صراع طويل مع المرض، وفقا لما أعلنه الفنان عمرو محمود ياسين، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك".وفي سياق آخر، يُشار أن آخر أعمال الفنان عمرو محمود ياسين الدرامية مسلسل "ونحب تاني ليه"، وهو بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، سوسن بدر، إسلام جمال، إيمان السيد، إيهاب فهمي.