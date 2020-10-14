بهذه الكلمات.. شيكو ينعى محمود ياسين

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نشر الفنان شيكو صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وتضمنت هذه الصورة صورة الفنان الراحل محمود ياسين وكتب عليها قائلاً: "انا لله وانا اليه راجعون".



توفى قبل قليل الفنان الكبير محمود ياسين، عن عمر يناهز ٧٩ عاما بعد صراع طويل مع المرض، وفقا لما أعلنه الفنان عمرو محمود ياسين، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك".



وفي سياق آخر، يُشار أن آخر أعمال الفنان عمرو محمود ياسين الدرامية مسلسل "ونحب تاني ليه"، وهو بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، سوسن بدر، إسلام جمال، إيمان السيد، إيهاب فهمي.