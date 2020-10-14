المبشرون بمقاعد في "الشيوخ".. تحذيرات من الطقس ومفاجأة في الأهلي.. 7 أحداث فاتتك وأنت نائم
الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:16 ص
الفجر
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شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث المهمة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وحرصا من "الفجر" على إطلاع قراءها على كل الأحداث، نقدم لكم في السطور التالية أهم الأخبار التي قد تكون فاتتكم أثناء النوم.
ترامب: أحارب كورونا.. والأطباء وصوفوني بـ"سوبر مان"
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يحارب من أجل القضاء على فيروس كورونا ومواجهة اليسار المتطرف، لافتا إلى أن الانتخابات الأميركية المقبلة ستكون الأهم في تاريخ البلاد.
مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز
فجر الإعلامي عمر ربيع ياسين، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن توقيع أحد نجوم النادي الأهلي على عقود انتقاله إلى صفوف نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية.
شريف عامر يكشف عن عدد من الأسماء المعينة بـ"الشيوخ"
كشف الإعلامي شريف عامر، خلال برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، عن عدد من الأسماء التي عُينت في مجلس الشيوخ ضمن الـ100 عضو الذين يعينهم رئيس الجمهورية.
أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ
عبرت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، عن سعادتها الشديد بعد تعيينها في مجلس الشيوخ.
ووجهت في تصريحات صحفية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اختيار سيادته لها ضمن نواب مجلس الشيوخ المعينين.
حرارة ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة"، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
أستاذ تاريخ إسلامي يكشف مفاجأة بخصوص مسجد عمرو بن العاص (فيديو)
قال الدكتور أيمن فؤاد، أستاذ التاريخ الإسلامي، إن لفظ "مصر القديمة" تسميته حديثة وكان يطلق عليها اسم "مصر العتيقة" وهي أول عاصمة إسلامية في قارة إفريقيا، وأول من طبقت نظام المدينة الإسلامية، لافتَا إلى أن اختيار عمرو بن العاص لهذه المنطقة لتكون عاصمة مصر "الفسطاط"، كونها موقعًا فريدًا تمثل نقطة التقاء بين الشمال والجنوب.
المترو: غدًا بدء تطبيق قرار مجانية الركوب للمسنين فوق الـ70 عاما
قال أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إنه بداية من الغد سيتم تطبيق قرار مجانية ركوب المترو لمن هم فوق سن الـ70، مع تقديم خصم لمن هم دون السبعين وفوق الستين يصل إلى 50%.
ترامب: أحارب كورونا.. والأطباء وصوفوني بـ"سوبر مان"
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يحارب من أجل القضاء على فيروس كورونا ومواجهة اليسار المتطرف، لافتا إلى أن الانتخابات الأميركية المقبلة ستكون الأهم في تاريخ البلاد.
مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز
فجر الإعلامي عمر ربيع ياسين، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن توقيع أحد نجوم النادي الأهلي على عقود انتقاله إلى صفوف نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية.
شريف عامر يكشف عن عدد من الأسماء المعينة بـ"الشيوخ"
كشف الإعلامي شريف عامر، خلال برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، عن عدد من الأسماء التي عُينت في مجلس الشيوخ ضمن الـ100 عضو الذين يعينهم رئيس الجمهورية.
أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ
عبرت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، عن سعادتها الشديد بعد تعيينها في مجلس الشيوخ.
ووجهت في تصريحات صحفية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اختيار سيادته لها ضمن نواب مجلس الشيوخ المعينين.
حرارة ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة"، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
أستاذ تاريخ إسلامي يكشف مفاجأة بخصوص مسجد عمرو بن العاص (فيديو)
قال الدكتور أيمن فؤاد، أستاذ التاريخ الإسلامي، إن لفظ "مصر القديمة" تسميته حديثة وكان يطلق عليها اسم "مصر العتيقة" وهي أول عاصمة إسلامية في قارة إفريقيا، وأول من طبقت نظام المدينة الإسلامية، لافتَا إلى أن اختيار عمرو بن العاص لهذه المنطقة لتكون عاصمة مصر "الفسطاط"، كونها موقعًا فريدًا تمثل نقطة التقاء بين الشمال والجنوب.
المترو: غدًا بدء تطبيق قرار مجانية الركوب للمسنين فوق الـ70 عاما
قال أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إنه بداية من الغد سيتم تطبيق قرار مجانية ركوب المترو لمن هم فوق سن الـ70، مع تقديم خصم لمن هم دون السبعين وفوق الستين يصل إلى 50%.
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