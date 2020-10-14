علا رشدي: تحمست للمشاركة في "ونحب تاني ليه" لهذه الأسباب

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:12 ص
بوابة الفجر
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قالت الفنانة علا رشدي، إنها تحمست جدا للعودة مرة أخرى إلى الساحة الفنية في موسم رمضان ٢٠٢٠، من خلال مسلسل و"نحب تاني ليه" لأكثر من سبب وأهمها نوعية الدور الذي وجدته لطيفا ومميزا جدا، بالإضافة لعناصر المسلسل الذي يقوم ببطولته كل من ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر.

وأضافت في تصريحات صحفية، أنها أعجبت بحدوته المسلسل والتي تدور في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعاني منها معظم الأزواج وهذه أهم أسباب حماسي لهذا العمل.

يذكر أنه يشارك في بطولة "ونحب تاني ليه" إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعي، وعدد آخر من الفنانين.

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