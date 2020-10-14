مهرجان الجونة يقدم شكلا جديدا للحفل لأول مرة





يقدم مهرجان الجونة السينمائي هذا العام شكلًا جديدًا للحفل، حيث يعرض المهرجان هذا العام فيلم «الطفل» لشارلي شابلن.





ومن المقرر أن تصاحب الفيلم أوركسترا حية بقيادة الموسيقار المصري أحمد الصعيدي، الذي يقوم بلعب موسيقى الفيلم الحية أثناء العرض.





شابلن كوميدي ومنتج وكاتب ومخرج وملحن موسيقي بريطاني، صعد إلى قمة شهرته في فترة الأفلام الصامتة. في عام 1914، صنع شابلن فيلمه الأول «كسب العيش». ليفرق نفسه عن الآخرين، خلق شخصية واحدة يمكن التعرف عليها بسهولة، وهي شخصية «الصعلوك الصغير»، وبدأت الجماهير في التعرف عليها من خلال فيلم «سباقات سيارات الأطفال في فينيسيا» (1914). على مدار مسيرته أخرج شابلن أكثر من 70 فيلمًا وفاز بأكثر من 20 جائزة سينمائية.



