الولايات المتحدة تدعم المباحثات العسكرية الليبية (5+5)

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، دعمها للمباحثات العسكرية الليبية، المقرر إقامتها في جينيف، خلال الشهر الجاري.



والتقى السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، المبعوثة الأممية لبحث تطورات الأزمة الليبية.



وأكد "نورلاند"، أن بلاده تدعم المباحثات العسكرية 5+5 في جنيف 19 أكتوبر الجاري.

