الولايات المتحدة تدعم المباحثات العسكرية الليبية (5+5)
الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 05:22 ص
الفجر
Advertisements
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، دعمها للمباحثات العسكرية الليبية، المقرر إقامتها في جينيف، خلال الشهر الجاري.
والتقى السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، المبعوثة الأممية لبحث تطورات الأزمة الليبية.
وأكد "نورلاند"، أن بلاده تدعم المباحثات العسكرية 5+5 في جنيف 19 أكتوبر الجاري.
والتقى السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، المبعوثة الأممية لبحث تطورات الأزمة الليبية.
وأكد "نورلاند"، أن بلاده تدعم المباحثات العسكرية 5+5 في جنيف 19 أكتوبر الجاري.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا