أحارب كورونا.. والأطباء وصوفوني بـ"سوبر مان"

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 05:07 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الفجر
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يحارب من أجل القضاء على فيروس كورونا ومواجهة اليسار المتطرف، لافتا إلى أن الانتخابات الأميركية المقبلة ستكون الأهم في تاريخ البلاد.

جاء ذلك، خلال كلمة لترامب، في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، وفقا لما أفادت به قناة العربية.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "تعافيت من كورونا والأطباء وصفوني بـ(سوبرمان)، ومنظمة الصحة العالمية أقرت أني كنت على حق في مواجهة كورونا، واعترفت بأنه لا يمكن أن يكون الدواء أسوأ من داء كورونا.

وشدد ترامب، على أن من وصفهم بـ"الفوضويون" يريدون تحطيم الطبقة الوسطى وأحلام الأميركيين.

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