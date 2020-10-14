البرازيل تحقق فوزا مثيرا على بيرو في تصفيات المونديال

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 04:30 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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نجح منتخب البرازيل في تحقيق الفوز على بيرو بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم في قطر 2022.

 

وسجل أندريه كاريلو هدف المباراة الأول لمنتخب بيرو، قبل أن يتعادل نيمار عن طريق ركلة جزاء، وعاد أصحاب الأرض ليحرزوا الهدف الثاني، ولكن منتخب البرازيل هز الشباك ثلاث مرات متتالية.

 

وجاء الهدف الثاني عن طريق ريتشارلسون، وسجل نيمار الهاتريك من خلال الهدفين الثالث والرابع للسيليساو.

 

يذكر أن منتخب البرازيل قد فاز في الجولة الأولى على بوليفيا بنتيجة خمسة أهداف نظيفة.

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