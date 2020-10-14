إياد نصار: فيلم "موسى" عمل جديد على السينما وبه جرأة كبيرة

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 04:00 ص
بوابة الفجر
Advertisements


قال الفنان إياد نصار، إن فيلمه "موسى" الذى انتهى من تصويره مؤخرا، يعد عملا جديدا على السينما وبه جرأة كبيرة من مخرجه بيتر ميمى.

وأكد  في تصريحات إعلامية أن الفيلم مبذول فيه مجهود كبير، معلقا:"من المتوقع أن ينال الفيلم نجاحا كبيرا لأنه جديد على المشاهد، وبعتبره فيلم سوبر هيرو.

وإنتهى الفنان إياد نصار، مؤخرًا من تصوير فيلمه الجديد "موسى"، يعد أن استغرق 9 أشهر تصوير، توقف خلالها عدة مرات ‏بسبب انشغال المخرج بيتر ميمى بتصوير مسلسل "الاختيار"، وأيضا فى ظل انتشار جائحة ‏كورونا التى اجتاحت العالم، وانشغال إياد بتصوير مسلسله ليالينا أيضا الذى عرض في شهر رمضان.


أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ يوم

ضحية التحرش ببني سويف: "كان فاكرني ضعيفة مش هاخد حقي"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يقرر عودة ثلاثي الأهلي المعار

منذ ساعتين و 8 دقيقة

تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

منذ حوالي 7 ساعات

يحيى الفخراني .. بعد مسيرة فنية حافلة بالتميز والإبداع توجها بالتعيين فى مجلس الشيوخ

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

بـ 20 مليون جنيه.. بيراميدز يخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. «نجم الزمالك» يفكر في الاعتزال

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

5 صفقات في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

تعليق مفاجيء مجدي عبد الغني بعد قرار منعه من الظهور على «TEN»

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ حوالي 21 ساعة

أحمد حسن: بيراميدز سبب تراجع الأهلي عن صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:16 ص

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

10:17 م

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

08:17 م

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

09:56 ص

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

08:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي