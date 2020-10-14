إياد نصار: فيلم "موسى" عمل جديد على السينما وبه جرأة كبيرة





قال الفنان إياد نصار، إن فيلمه "موسى" الذى انتهى من تصويره مؤخرا، يعد عملا جديدا على السينما وبه جرأة كبيرة من مخرجه بيتر ميمى.

وأكد في تصريحات إعلامية أن الفيلم مبذول فيه مجهود كبير، معلقا:"من المتوقع أن ينال الفيلم نجاحا كبيرا لأنه جديد على المشاهد، وبعتبره فيلم سوبر هيرو.

وإنتهى الفنان إياد نصار، مؤخرًا من تصوير فيلمه الجديد "موسى"، يعد أن استغرق 9 أشهر تصوير، توقف خلالها عدة مرات ‏بسبب انشغال المخرج بيتر ميمى بتصوير مسلسل "الاختيار"، وأيضا فى ظل انتشار جائحة ‏كورونا التى اجتاحت العالم، وانشغال إياد بتصوير مسلسله ليالينا أيضا الذى عرض في شهر رمضان.



