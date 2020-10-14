موعد مباراة البرتغال والسويد في دوري الأمم الأوربية والقنوات الناقلة

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:55 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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يستضيف ملعب جوزيه ألفالادي بلشبونة، مباراة قوية تجمع بين منتخب البرتغال ومنتخب السويد، اليوم الأربعاء الموافق ١٤ أكتوبر القاهرة، ضمن منافسات المرحلة التأهيلية من بطولة دوري الأمم الأوروبية.


وكانت آخر مباراة لمنتخب البرتغال في البطولة دوري أمم اوروبا، انتهت بالتعادل السلبي مع منتخب فرنسا، فيما تلقى السويد هزيمة قاسية في آخر مبارياته، على يد منتخب كرواتيا بهدفين مقابل هدف.


ويتواجد المنتخبان في مجموعة الثالثة رفقة كلا من منتخب فرنسا ومنتخب كرواتيا، ويحتل البرتغال صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن المنتخب الفرنسي صاحب المركز الثاني، ويتتواجد أوكرانيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما تأتي السويد في المركز الأخير بدون نقاط بعد خسارته في الثلاث مباريات التي خاضها.


وينطلق اللقاء الساعة الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة العاشرة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة السادسة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.


وتنقل المباراة عبر قناة bein sport 3 التابعة لشبكة قنوات bein sports المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات دوري أمم أوروبا.


التشكيل المتوقع لمنتخب البرتغال:-

حراسة المرمى: روي باتريسيو

خط الدفاع: روبين دياش، رافائيل جيريرو، نيلسون سيميدو، بيبي

خط الوسط: ويليام كارفاليو، برونو فيرنانديش، دانيلو بيريرا

خط الهجوم:جوتا، بيرناردو سيلفا، جواو فليكس


التشكيل المتوقع لمنتخب السويد:-

حراسة المرمى: روبين أولسين

خط الدفاع: فيكتور لينديلوف، لودفيج أوجوستينسون، ميكائيل لوستيج، بونتوس يانسون

خط الوسط: كريستوفر أولسون، إميل فوشبيري، ديان كولوسيفسكي، ألبين إكدال

خط الهجوم: ألكساندر إيزاك، ماركوس بيرج

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