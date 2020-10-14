عقب الصعود للممتاز.. غزل المحلة يكشف موقفه من إقالة مدربه

كشف نادي غزل المحلة عن موقفه من إقالة مدربه عقب الصعود للدوري المصري الممتاز بشكل رسمي مثلما انتشر في الساعات القليلة الماضية.

وأبدى حسام عزو نائب رئيس نادي غزل المحلة سعادته عقب صعود فريقه للدوري الممتاز بعد غياب اربعة سنوات.

وقال عزو خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش: "بمشيئة الله سوف يكون هناك دعم مادي كبير من أجل تثبيت أقدام الفريق بالاضواء".

وأردف: "هناك شركة استثمار لدعم الفريق مادياً الموسم المقبل".

واختتم كلماته متحدثا عن خالد عيد المدير الفني للفريق مؤكدا أنه مستمر الموسم المقبل مع الفريق بشكل طبيعي ولا يوجد أي نية لرحيله.