موعد مباراة فرنسا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الكرة مباراة نارية تجمع بين منتخب فرنسا، ونظيره منتخب كرواتيا، اليوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات من بطولة دوري الأمم الأوروبية.





موعد مباراة فرنسا ضد كرواتيا:-

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، والساعة العاشرة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة السادسة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد كرواتيا:-

تذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sport 4 التابعة لشبكة قنوات bein sports المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات دوري أمم أوروبا.





ويتواجد المنتخب الفرنسي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، حصدهم من 4 مباريات، حقق الفوز في 3 مواجهات، مقابل تعادل امام منتخب البرتغال، صاحب المركز الاول بفارق الأهداف فقط عن فرنسا.





فيما تأتي كرواتيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، من جدول ترتيب المجموعة الثالثة التي تضم فرنسا والسويد والبرتغال، وتلقى المنتخب الكرواتي 3 هزائم، فيما حقق الفوز في مباراة واحدة أمام منتخب سويسرا بهدفين مقابل هدف.





التشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا:-

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: بنيامين بافارد، لوكاس هيرنانديز، رافائيل فاران، بريسنيل كيمبيمبي

خط الوسط: نجولو كانتي، أدريان رابيو

خط الوسط الهجومي: بول بوجبا، أنطوان جريزمان

خط الهجوم: أوليفييه جيرو - كيليان مبابي

التشكيل المتوقع لمنتخب كرواتيا:-

حراسةالمرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

خط الدفاع: دوي تشاليتا تسار، داريو ميلنياك، فيليب أوريموفيتش، ديان لوفرين

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، نيكولا فلاشيتش

خط الوسط الهجومي: ماتيو كوفاتشيتش، لوكا مودريتش

خط. الهجوم: إيفان بيريشيتش - أندريه كراماريتش