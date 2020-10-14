إياد نصار: مخرج مسلسل "الجماعة" لم يكن مقتنعا بي.. وعبد الرحمن أبو زهرة وصفني بغول تمثيل

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 03:31 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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قال الفنان إياد نصار ، إن السيناريست الكبير وحيد حامد تحدث معه بخصوص المشاركة في مسلسل "الجماعة" الجزء الأول، لتجسيد شخصية حسن البنا، ولكن مخرج العمل محمد ياسين لم يكن مقتنع بى لآخر لحظة، وحينها بدأت أقرأ وأذاكر الشخصية.

وأضاف نصار أثناء حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، على فضائية دى إم سى قائلا: "أول مشهد في العمل جمعه بالفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة الذى وصفه بغول التمثيل، وأثناء ذلك كان شعرى طويل وقمت بتقصيره حتى يتناسب مع شخصية حسن البنا.

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