الأهلي يقرر عودة ناصر ماهر بسبب بيراميدز

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 06:28 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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قرر مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، بشكل رسمي إعادة ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق، المعار إلى صفوف سموحة خلال الفترة المقبلة.


عودة ناصر ماهر إلى الأهلي

جاء قرار مسؤولو النادي الأهلي، من أجل قطع الطريق على بيراميدز الذى يفاوض ناصر ماهر بشكل مستمر خلال الفترة الماضية.


من جانبه كشف مصدر في لجنة التخطيط بالنادي الأهلي: "فرص عودة ناصر ماهر قوية فى العودة خلال الفترة المقبلة".


وتابع: " ناصر ماهر يحظى بمتابعة كبيرة من جانب الجهاز الفنى بقيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى".


وأتم: "نحتاج لخدمات اللاعب ونرفض فكرة تجديد إعارته سواء لفريق سموحة أو إلى أى فريق آخر بالفترة المقبلة.

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