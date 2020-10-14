آخرهم محمد سامي.. فيروس "كورونا" يهاجم الوسط الفني

محمود الليثي

كشف الفنان محمود الليثي، عن إصابته بفيروس كورونا منذ 10 أيام، مؤكدا أن حالته حاليا مستقرة، إلا أن زوجته ووالدته حالتهم سيئة مطالبا بالدعاء لهما، وكتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك" :"عندي كورونا بقالي اكتر من عشر ايام و حالتي مستقره الحمد لله بس طالب من كل حد يشوف البوست يدعي لامي وزوجتي لان حالتهم غير مستقرة و محتاجين دعاء و اسف لو حد اتصل و مردتش".





إيمان العاصي

ايضا فاجأت الفنانة إيمان العاصي، جمهورها ب الإعلان عن إصابتها بفيروس كورونا من خلال مقطع فيديو كشفت فيه عن تجربتها الصعبة مع هذا المرض الذي ارعب العالم، قائله"

"في الفترة اللي فاتت عشت أيام ما تتحكيش في 100 فيديو، عشان بنتي كانت وحشاني وكنت بكلمها فيديو كول وأعيّط أنا وهي، بس ده كان حافز ليّا عشان ماترعبش ومتوترش وأعدي الأزمة دي على خير".





كريم قاسم

كما أصيب الفنان كريم قاسم، بفيروس كورونا وكشف عن إصابته بعد تعافى من المرض مؤكدا بأنه تابع كل الإرشادات من وزارة الصحة للعلاج من فيروس كورونا.





أعلن اليوم برنامج «et بالعربي»، عن إصابة المخرج محمد سامي بفيروس كورونا المنتشر في العالم، "وذلك بعد شعوره ببعض الأعراض، ما جعله يقوم بفحص كورونا، فأتت النتيجة إيجابية.وكان أعلن العديد من الفنانين عن إصابتهم بفيروس كورونا، خلال الفترة الأخيرة عبر السوشيال ميديا، حيث أن معظم الفنانين تم شفائها سوي الراحله رجاء الجداوي، التي توفت بعد صراع طويل مع كورونا.ويرصد الفجر الفني عددا من الفنانين الذندين أعلنوا عن إصابتهم بفيروس كورونا.