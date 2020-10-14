برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم بايرن ميونخ

ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن النمساوي ديفيد ألابا نجم بايرن ميونخ الألماني رفض تجديد تعاقده مع الفريق البافاري في الفترة الماضية.





وأفادت صحيفة بيلد الألمانية بأن ديفيد ألابا نجم الفريق البافاري رفض عرضًا خياليًا من ناديه الألماني والذي وصل إلى 11 مليون يورو سنويًا من أجل تجديد عقده.





وأكدت الصحيفة الألمانية أن رفض ألابا لتجديد مع بايرن ميونخ يأتي بسبب رغبته في انتظار تحرك برشلونة أو ريال مدريد من أجل التعاقد معه في الموسم الحالي.





وألمحت الصحيفة الألمانية أن النجم النمساوي يرغب في تجربة مشروع جديد خارج الدوري الألماني بعد أن حقق كل شئ مع الفريق البافاري وتوج معهم بالرباعية في الموسم الماضي.