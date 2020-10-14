صراع ثلاثي على ضم جوهرة الأهلي

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 05:40 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements

دخلت 3 أندية في صراع الحصول على خدمات صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ناصر ماهر، والمعار إلى صفوف سموحة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


جاء ذلك حسب ما كشف الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية، وأكد أن بيراميدز والإسماعيلي وسموحة، يرغبون في ضم ناصر ماهر بشكل نهائي.


جدير بالذكر أن الأهلي استقر على عودة ناصر ماهر بناء على رغبة بيتسو موسمياني مدرب الأحمر، الذي رفض التعاقد مع محمد إبراهيم من أجل عودة معار سموحة.

أخبار تهمك

بـ 20 مليون جنيه.. بيراميدز يخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

5 صفقات في الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

تعليق مفاجيء مجدي عبد الغني بعد قرار منعه من الظهور على «TEN»

منذ حوالي 12 ساعة

ضحية التحرش ببني سويف: "كان فاكرني ضعيفة مش هاخد حقي"

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. «نجم الزمالك» يفكر في الاعتزال

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ حوالي 5 ساعات

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يقرر عودة ثلاثي الأهلي المعار

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ حوالي 22 ساعة

أحمد حسن: بيراميدز سبب تراجع الأهلي عن صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

توضيح عاجل من الإسكان للراغبين في حجز الوحدات السكنية (فيديو)

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:16 ص

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

10:17 م

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

08:17 م

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

09:56 ص

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

08:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي