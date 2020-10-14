صراع ثلاثي على ضم جوهرة الأهلي

دخلت 3 أندية في صراع الحصول على خدمات صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ناصر ماهر، والمعار إلى صفوف سموحة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





جاء ذلك حسب ما كشف الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية، وأكد أن بيراميدز والإسماعيلي وسموحة، يرغبون في ضم ناصر ماهر بشكل نهائي.





جدير بالذكر أن الأهلي استقر على عودة ناصر ماهر بناء على رغبة بيتسو موسمياني مدرب الأحمر، الذي رفض التعاقد مع محمد إبراهيم من أجل عودة معار سموحة.