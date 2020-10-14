منافس الأهلي.. الوداد يستعيد نجمه قبل موقعة نصف نهائي الأبطال

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 05:20 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية مغربية، عن استعادة فريق الوداد البيضاوي المغربي، لخدمات المدافع الإيفواري الشيخ إبراهيما كومارا، خلال المواجهة المقبلة أمام النادي الأهلي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي تقام السبت المقبل.


ووفقاً لما ورد بموقع "البطولة" المغربي، فإن الفريق بات جاهزا لاستعادة اللاعب قبل مواجهة الأهلي المرتقبة، وتجهيزه للعودة إلى الملعب، بعدما تعافى من الإصابة التي تعرض لها في مواجهة نهضة بركان".


وتعرض كومارا للإصابة خلال الجولات العشر الأخيرة من الدوري المغربي للمحترفين، حيث خضع لبرنامج تأهيلي خاص طوال الفترة الماضية، استعدادا للانتظام في تدريبات الفريق.


ويستضيف الوداد البيضاوي المغربي، نظيره النادي الأهلي المصري، في مباراة ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.


ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت المقبل، على أرضية ملعب "محمد الخامس"، والتي تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

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