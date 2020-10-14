الكشف عن تفاصيل مهرجان سماع الدولي في مؤتمر صحفي الأحد المقبل

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يعقد الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس مهرجان سماع الدولى للإ نشاد والموسيقى الروحية مؤتمرا صحفيا الأحد المقبل يكشف خلال عن تفاصيل بدء المهرجان والفرق المشاركة والمكرمين وأماكن العروض.



والمقرر أن يقام المؤتمر بالمجلس الأعلى للثقافة وذلك في تمام الساعة الخامسة عصرا، بحضور الدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس ورئيس دار الكتب، ود.سعاد شوقي



يقام المهرجان تحت رعاية د. ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، ومن المقرر إنطلاق فعاليات المهرجان فى دورته الثالثة عشرة فى الفترة من ٢٢ حتي٢٩اكتوبر الجارى على مسرح بئر يوسف بالقلعة.



كما سيعرض المؤتمر فيلم تسجيلى عن مهرجان سماع الدولى فى الدورات السابقة ويتحدث الفنان انتصارعن رحلته فى تأسيس المهرجان على مدار ١٢ سنة والتى أصبح لها مكانة دولية على مستوى العالم، ولوحة الشرف التى تضم أهم الشخصيات المكرمة.