ربيع ياسين ينفجر غضبا بسبب تجاهل منتخب الشباب

أطلق ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تصريحات غاضبه عن المنتخب وتدعيمه باللاعبين في الفترة الأخيرة.

وأبدى ربيع ياسين غضبه الشديد بسبب عدم تعاون الاندية المصرية معه في الفترة الأخيرة.

وقال ياسين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش: "مدربين الاندية مش بيفكروا غير في نفسهم ومش شاغلين بالهم بالمنتخب".

وأردف: "خوضت مباريات ودية ضعيف لأني لا أملك لاعبين في الوقت الحالي".

وتابع مدرب منتخب الشباب حديثه: "فوجئت بطلب إنبي بإعادة لاعبه من المنتخب، لا أعلم ماذا أفعل".

وشدد: "علاقتي بجميع المدربين جيدة وأطلب فقط التعاون معي، وحلمي طولان أخ أكبر وعزيز".

وأتم: "أطلب لاعب واحد فقط من كل فريق لديه لاعبان بالمنتخب، المنافسة صعبة".