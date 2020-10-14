يحيى الفخراني ليس الأول.. تعرف على أشهر الفنانين الذين نالوا عضوية مجلس الشيوخ

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:57 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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تم الإعلان خلال الساعات القليلة الماضية عن  قائمة بأسماء بعض المعينين فى مجلس الشيوخ وكان من ضمنهم الفنان الكبير يحيى الفخراني، الذي يعد من أهم الفنانين في مصر.

يحيى الفخراني، لم يكن أول فنان ينال عضوية مجلس الشيوخ ويفوز به، لاسيما أن علاقة الفن بالسياسة جزء لا يتجزأ من نسيج الوطن، ودائما يساهم الفنانون بالمشاركة بأي شيء لصالح مصر.

وترصد "الفجر الفني" عدد من الفنانين الذين نالوا عضوية الشيوخ خلال السنوات الماضية.

أمينة رزق

اختيرت الفنانة الراحلة أمينة رزق، عضوا بالمجلس عام 1991 وذلك بعد وفاة الموسيقار محمد عبد الوهاب، بأمر من الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، تقديرا لعطائها الفنى الطويل، وأسطاعت أن يكون لها دور مؤثرا فهي كانت دائما تتحدث عن هموم ومشاكل الشعب المصرى، كما ركزت بالتشريعات الخاصة بالضريبة الموحدة وتجارة المخدرات والعقوبات التى توقع على المدمنين، وكذلك قضايا المرأة والأحوال الشخصية والفنية.

محمود المليجي
الفنان محمود المليجي، يعد أول فنان ينال عضوية مجلس الشيوخ حيث تم تعيينه بناء على قرار من الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وكان لهذا القرار مفاجأة غير عادية هزت الوسط الفنى فى مصر، ولم يستمر سوي 3 سنوات فقد وذلك بسبب وفاته.


محمد عبد الوهاب
انضم ايضا موسيقار محمد عبد الوهاب للمجلس فى عام 1983 وذلك بناء على قرار من الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، ليكون ثانى الفنانين الذين يدخلون مجلس الشورى.



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