مفاجأة.. البنك الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع عصام الحضري

كشف نادي البنك الأهلي عن حقيقة التعاقد مع عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق خلال الفترة المقبلة عقب صعودهم للدوري المصري الممتاز بشكل رسمي.

وأكد أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أنهم لن يكونوا ضيوف شرف في الدوري المصري الممتاز الفترة المقبلة.

وقال أشرف خلال حواره ببرنامج الماتش: "لن نكون ضيف شرف في الدوري الممتاز، وسنعقد جلسة مع لجنة الكورة".

وأكمل: "لم نتواصل مع عصام الحضري ولكن انضمامه لنا لم يكن مستحيلا، ونفكر في لاعبين لهم خبرات في الدوري الممتاز للبقاء".