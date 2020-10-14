الإكوادور تقسو على أوروجواي 4-2 في مباراة مثيرة بتصفيات المونديال

نجح المنتخب الإكوادوري، في تحقيق فوز ثمين اليوم في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، ووجه منتخب الإكوادور ضربة قوية إلى ضيفه منتخب أوروجواي بالتغلب عليه (4-2)، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء في الجولة الثانية من التصفيات.

وحصد المنتخب الإكوادوري، الذي خسر أمام نظيره الأرجنتيني (0-1) يوم الخميس الماضي في الجولة الأولى من التصفيات، أول 3 نقاط له في هذه التصفيات.

كما تجمد رصيد منتخب أوروجواي عند النقاط الثلاث التي حصدها من الفوز (2-1) على تشيلي في الجولة الأولى.

وحسم منتخب الإكوادور الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما مويسيس كايسيدو وميكايل استرادا في الدقيقتين 15 والرابعة من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط.

وفي الشوط الثاني، أضاف استرادا وجونزالو بلاتا هدفين آخرين للإكوادور في الدقيقتين 52 و75، قبل أن يسجل لويس سواريز هدفي حفظ ماء الوجه لمنتخب أوروجواي من ضربتي جزاء في الدقيقتين 84 والخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.