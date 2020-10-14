الأرنب بصوت جديد في فيلم كارتوني شهير!

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:46 ص
بوابة الفجر
وكالات
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تولى الإعلامي والممثل الروسي المعروف، دميتري خروستاليوف دبلجة الأرنب في حلقات جديدة من مسلسل "ويلك يا أرنب" الأسطوري السوفيتي.

أعلن ذلك ناطق باسم ورشة "سويوز مولتفيلم" الروسية السينمائية للرسوم المتحركة. وقال إن الأرنب في المسلسل هو شخصية جذابة كشخصية الذئب. وإنه يمارس نمطا صحيا للحياة ويتميز بصوت لطيف وتصرف أخلاقي في محاولة لتضليل الذئب الذي يعد شخصية سلبية في المسلسل.

جدير بالذكر أن الفنان الروسي الكوميدي المشهور،غاريك خارلاموف تولى دبلجة شخصية الذئب في المسلسل الجديد وذلك بفضل رنة صوته المميزة الذي يمكن التعرف عليه من قبل الجميع صغارا وكبارا.

وقالت المنتجة العامة للورشة السينمائية، يوليا أوسيتينسكايا:" يبدو لي أننا وجدنا ثنائيا منسجما سيعجب المشاهدين صغارا وكبارا".

يذكر أن ورشة "سويوز مولتفيلم" السينمائية الروسية بدأت مطلع عام 2020 بتصوير حلقات جديدة لمسلسل "ويلك يا أرنب" السوفيتي الأسطوري بالتعاون مع إدارة منتجع "روزا خوتور" بمنطقة سوتشي الروسية الجنوبية. ويتوقع أن يضم المسلسل الجديد 52 حلقة. وقد أضيفت إلى المسلسل 3 شخصيات جديدة.

ويتوقع أن تعرض الحلقات الأولى للمسلسل مطلع العام المقبل.

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