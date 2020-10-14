العثور على جثة فتاة بأحد الشوارع بالمعادي.. و"الكاميرات" تكشف الحقيقة

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة فتاة بأحد الشوارع بمنطقة المعادي.





وتلقى قسم شرطة المعادي بلاغا من الأهالي بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، حيث عثر على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر.





بتفريغ الكاميرات تبين أ نه أثناء سير المجني عليها بالشارع قام مجهولون بمضايقتها والتصقت حقيبة يدها بسيارتهم، ما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض، ووفاتها.



