العثور على جثة فتاة بأحد الشوارع بالمعادي.. و"الكاميرات" تكشف الحقيقة
الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:39 ص
داليا عادل
Advertisements
عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة فتاة بأحد الشوارع بمنطقة المعادي.
وتلقى قسم شرطة المعادي بلاغا من الأهالي بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، حيث عثر على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر.
بتفريغ الكاميرات تبين أنه أثناء سير المجني عليها بالشارع قام مجهولون بمضايقتها والتصقت حقيبة يدها بسيارتهم، ما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض، ووفاتها.
هذا، ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات وسؤال شهود العيان وجار ملاحقة المتهمين للقبض عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا