رئيس برشلونة يجهز صدمة كبرى لنجوم الفريق

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 04:00 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements

يجهز جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، لاتخاذ قرار صادم لنجوم فريق الكرة، والذي قد يؤثر على عقودهم في الموسم الحالي.


ويخطط بارتوميو لاتخاذ قرارا بتخفيض رواتب جديد للاعبي برشلونة بنسبة 20% هذا الموسم، خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية التي ضربت العديد من الأندية عقب جائحة فيروس كورونا المستجد.


يشار إلى أن إدارة النادي الكتالوني أعلنت في وقت سابق عن خفض رواتب اللاعبين في مارس الماضي بنسبة 70%.


وكان برشلونة دخل في مفاوضات مع لاعبو الفريق الأول، من أجل إقناعهم بخفض حجم الرواتب وملائمتها مع الوضع الاقتصادي العالمي الجديد، وهي المسألة التي اعترف نائب رئيس البارسا للشؤون الاقتصادية، جوردي مويكس، بأنها "ليست سهلة".


وأوضح مويكس أنه يتم دراسة الطرق المتاحة من أجل حل هذه الأزمة، مشيرا إلى أنه لم يحدث اتصال رسمي بعد، لكن في ظل الوضع الحالي لكرة القدم العالمية، يجب أن يُتخذ مجموعة من الإجراءات.


وكشف أن هذا الوضع موجود في عدة قطاعات بالنادي، وشمل تخفيض النفقات العملياتية، بجانب نفقات طاقم العمل.


بشار إلى أن برشلونة كان قام بالاستغناء عن خدمات أكثر من لاعب يحصل على راتب كبير في الميركاتو الصيفي الأخير، للحد من الآثار الاقتصادية لأزمة كورونا.


كما تخطط إدارة ريال مدريد أيضًا لخفض رواتب جديد داخل النادي الملكي هذا الموسم، إذا لم تعد الجماهير إلى المدرجات، حسب ما أكدت تقارير صحفية.

أخبار تهمك

5 صفقات في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

تعليق مفاجيء مجدي عبد الغني بعد قرار منعه من الظهور على «TEN»

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. «نجم الزمالك» يفكر في الاعتزال

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يقرر عودة ثلاثي الأهلي المعار

منذ أقل من ساعتين

بـ 20 مليون جنيه.. بيراميدز يخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ حوالي 20 ساعة

أحمد حسن: بيراميدز سبب تراجع الأهلي عن صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

ضحية التحرش ببني سويف: "كان فاكرني ضعيفة مش هاخد حقي"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ يوم

يحيى الفخراني .. بعد مسيرة فنية حافلة بالتميز والإبداع توجها بالتعيين فى مجلس الشيوخ

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ حوالي 3 ساعات

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:16 ص

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

10:17 م

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

08:17 م

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

09:56 ص

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

08:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي