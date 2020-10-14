رئيس برشلونة يجهز صدمة كبرى لنجوم الفريق

يجهز جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، لاتخاذ قرار صادم لنجوم فريق الكرة، والذي قد يؤثر على عقودهم في الموسم الحالي.





ويخطط بارتوميو لاتخاذ قرارا بتخفيض رواتب جديد للاعبي برشلونة بنسبة 20% هذا الموسم، خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية التي ضربت العديد من الأندية عقب جائحة فيروس كورونا المستجد.





يشار إلى أن إدارة النادي الكتالوني أعلنت في وقت سابق عن خفض رواتب اللاعبين في مارس الماضي بنسبة 70%.





وكان برشلونة دخل في مفاوضات مع لاعبو الفريق الأول، من أجل إقناعهم بخفض حجم الرواتب وملائمتها مع الوضع الاقتصادي العالمي الجديد، وهي المسألة التي اعترف نائب رئيس البارسا للشؤون الاقتصادية، جوردي مويكس، بأنها "ليست سهلة".





وأوضح مويكس أنه يتم دراسة الطرق المتاحة من أجل حل هذه الأزمة، مشيرا إلى أنه لم يحدث اتصال رسمي بعد، لكن في ظل الوضع الحالي لكرة القدم العالمية، يجب أن يُتخذ مجموعة من الإجراءات.





وكشف أن هذا الوضع موجود في عدة قطاعات بالنادي، وشمل تخفيض النفقات العملياتية، بجانب نفقات طاقم العمل.





بشار إلى أن برشلونة كان قام بالاستغناء عن خدمات أكثر من لاعب يحصل على راتب كبير في الميركاتو الصيفي الأخير، للحد من الآثار الاقتصادية لأزمة كورونا.





كما تخطط إدارة ريال مدريد أيضًا لخفض رواتب جديد داخل النادي الملكي هذا الموسم، إذا لم تعد الجماهير إلى المدرجات، حسب ما أكدت تقارير صحفية.