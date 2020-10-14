النصر السعودي ينهي أزمة حمدالله

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 03:40 ص
بوابة الفجر
أنس عبد الغني
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حسم نادي النصر السعودي، أزمة عانى منها نجمه المغربي عبد الرزاق حمدالله في الفترة الأخيرة، والانتهاء من الإجراءات اللازمة لتواجد عائلتة بالسعودية.


ومن المتوقع أن ترافق عائلة حمدالله إلى الرياض فور انتهاء إجازته الحالية."

 

ويغيب حمدالله عن أول مباراة لفريقه في الجولة الأولى من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، أمام الفتح.


ومنحت إدارة النصر، النجم المغربي إجازة حتى يوم 17 أكتوبر الجاري، بعد المشاركة آسيويا مع الفريق، وكان لم يغادر حمدالله، السعودية خلال فترة التوقف الخاصة بجائحة كورونا.

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