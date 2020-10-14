خبر سار للأهلي قبل موقعة الوداد

يبذل محمود كهربا، جناح النادى الأهلى، مجهود كبير من أجل اللحاق بموقعة الوداد المغربى فى ذهاب الدور نصف النهائى من دورى أبطال إفريقيا، المقرر لها السبت المقبل.





ويسابق الطاقم الطبى بنادى الأهلى الزمن من أجل لحاق نجم الفريق بموقعة الوداد.





وقال الجهاز فى تصريحات خاصة: "اللاعب يعانى من شد فى العضلة الخلفية وليس تمزقا، وهناك إمكانية كبيرة للمشاركة، ويستجيب بشكل جيد لتدريبات العلاج بالثلج قبل اللقاء".





وأوضح: "بنسبة كبيرة يستطيع كهربا المشاركة بشكل طبيعي في المباراة والسفر مع بعثة الفريق المتوجهة إلى المغرب واللحاق بالمواجهة، ولكن الموقف النهائى سيتضح قبل اللقاء".





ويضع الأهلى آمالا كبيرة على اللاعب فى ظل خبراته الكبيرة فى البطولات الإفريقية.