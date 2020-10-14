عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

عبرت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، عن سعادتها الشديد بعد تعيينها في مجلس الشيوخ.





ووجهت في تصريحات صحفية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اختيار سيادته لها ضمن نواب مجلس الشيوخ المعينين.





وأبدت فرحتها الشديدة إزاء تقدير الرئيس السيسي، الدائم للفن والفنانين ودعمه الشديد لهم.





وأشارت إلى أن تواجدها داخل قبة مجلس "الشيوخ" لن يمنعها إطلاقًا من استكمال مسيرتها الفنية.



