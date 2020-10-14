تفاصيل حالة انتحار جديدة بسبب لعبة "بابجي" (فيديو)

قال الدكتور إيهاب عيد، رئيس قسم الدراسات الطبية للطفل بكلية الدراسات العليا للطفولة، إنه يتردد عليه العديد من حالات إدمان الألعاب الإلكترونية.



وأضاف "عيد"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه تردد عليه الأسبوع الماضي حالة انتحار طفل لديه 15 عاما في سوهاج بسبب الألعاب الإلكترونية، حيث انتحر شنقا.



وأوضح رئيس قسم الدراسات الطبية للطفل بكلية الدراسات العليا للطفولة: "لعبة بابجي تتكون من مزيج من الخضة والهدم القيم الدينية والأخلاقية"، لافتًا إلى أن اللعبة تتطلب سجود اللاعب لأصنام ليتخطى مرحلة لأخرى.







في سياق منفصل، قال أحمد فتحي، أستاذ أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، إن توقف عضلات القلب قد يحدث بسبب الضغوط الزائدة رغم عدم وجود أعراض مرضية، مشيرًا إلى أن الألعاب الإلكترونية مثل "بابجي" وغيرها قد تكون أحد الأسباب في توقف عضلة القلب.



وأضاف "فتحي" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" أن لهذه الألعاب الإلكترونية تأثير كبير على صحة القلب، مشيرًا إلى أنه قد تسبب حدوث اضطرابات أو ضربات قلب مختلة نتيجة التفاعل الزائد أو الخوف والرعب الناتج من هذه الألعاب.



وأشار أستاذ أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، إلى أن هذه الاضطرابات قد تؤثر بشكل كبير على الجهاز العصبي، وبالتالي تؤثر على القلب فسيولوجيًا وهو ما يؤدي إلى مضاعفات كبيرة من شدة الانفعال مع هذه الألعاب، مؤكدًا على ضرورة متابعة الأطفال خاصة أثناء تعاملهم مع الأجهزة الإلكترونية.



هذا، ولقى طفل يبلغ من العمر 12 سنة، يوم الأحد، مصرعه بسكتة قلبية، وذلك خلال ممارسته لعبة "بابجي"، داخل منزله بنطاق محافظة بورسعيد.



واستقبلت مستشفى السلام بورسعيد، عن طريق سيارة الإسعاف طفل يدعى "م. س. م"، حيث وصل المذكور جثة هامدة، بادعاء أنه توفي بسبب إصابته بسكتة قلبية خلال ممارسته لعبة "بابجي"، حيث وجد الهاتف بجواره مفتوحًا باللعبة.



وتم التحفظ على جثة الطفل بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لتحديد أسباب الوفاة والوقوف على ملابسات الحادث ولحين التصريح بالدفن.

