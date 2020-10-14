رد ناري من نجل الشعراوي على شائعة حصول والده على 300 فدان من "السادات"

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كشف الدكتور أحمد متولي الشعراوي، نجل الشيخ متولي الشعراوي، على الشاعة التي انتشرت مؤخرًا بأن الرئيس الراحل أنور السادات أهدى والده الشيخ الشعراوي مزرعة تقدر مساحتها بـ 300 فدان، قائلا: "الافتراء على الشيخ الشعراوي ليس وليد الحظة، هذا الكلام كذب وافتراء، والبينة على من ادعى"



وتابع نجل الشعراوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن أولاد الشيخ الشعراوي في عهد مبارك، قاموا بشراء 100 فدان من الاراضي الصحراوية، وقام باستصلاح هذه الأراضي، ولم يحصلوا على هذه المزرعة هدية في عهد السادات مثلما يردد البعض.





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كشف الدكتور مصطفى الفقي، المفكر ورئيس مكتبة الأسكندرية، خلال تصريحات إعلامية سابقة، أنه عندما خرج من الرئاسة اتصل الشيخ محمد متولي الشعراوي عليه هاتفيا، وأخبره أنه أعد له حفل تكريم في منزل أحمد عبدالله طعيمة وزير الأوقاف بالزمالك.



وأضاف "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء الخميس، "الشعراوي قالي أنت كنت كالزهرة في مستنقع فأنقذك الله، فقولتله بلاش الكلام ده"، مشيرا إلى أن الشعراوي كان خفيف الظل.



وأضاف أن الشعراوي كان متحدث ويجذب له الجماهير، لافتا إلى أن عمر الشريف أخبره في عيد ميلاده الـ 75 أنه كان يعشق الشعراوي، وكان يريد أن يقدم فيلم عنه.

