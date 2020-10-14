سارة سلامة لـ فاطمة مصطفى على "٩٠٩٠": بلعب بالنار في "إسعاف يونس"

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:04 ص
بوابة الفجر
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أشادت الفنانة سارة سلامة بالفنان محمد أنور الذى تشاركه بطولة مسلسل "إسعاف يونس" أحدث أعمال WATCH iT الأصلية، والمنتظر عرضه قريبا، على مدار 10 حلقات. 

وقالت سارة سلامة خلال حوارها مع الإعلامية فاطمة مصطفى، ببرنامج الراديو بيضحك علي الراديو ٩٠٩٠ إن محمد أنور "ممثل طبيعى وتلقائى ودمه خفيف وماتحسش أنه بيمثل".

وعن موافقتها على الدور رغم رفضه من قبل من فنانة شهيرة، قالت: "مش بيفرق معايا الدور اتعرض على شخص تانى ولا لأ، بس فى الآخر الدور جالى ومبسوطة بيه".

وأشارت إلى أنها واجهت عدة صعوبات أثناء تصوير مشاهدها من بينها فقرات النار، معبرة عن سعادتها بتقديم شخصية جديدة لم تقدمها من قبل فى الدراما، مؤكدة أنها تقدم تجسد دور فتاة اسمها "بيرى" وهى شخصية أشبه بالرجال، قائلة: "مش خجولة، لكنها مهتمة بنفسها".

مسلسل "إسعاف يونس" بطولة كلٍِ من محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد على رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، وهو تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزى، وإخراج معتز التونى، وإنتاج شركة سينرجى.


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