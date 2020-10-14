طلب مفاجئ من باريس للموافقة على انتقال مبابي لريال مدريد

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 03:00 ص
بوابة الفجر
أنس عبد الغني
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كشف برنامج إسباني الستار عن التطورات الجديدة بشأن صفقة الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بالانتقال إلى ريال مدريد.


ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن مسؤولي باريس يخططون لطلب إقحام البلجيكي تيبو كورتوا، حارس الميرنجي، في صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد خلال الصيف المقبل.


وذكرت العديد من التقارير الإسبانية أن الملكي يسعى بقوة لضم مبابي في الصيف المقبل، قبل انتهاء عقده مع سان جيرمان بعام واحد.


ويعد مبابي من أبرز طلبات زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، لدعم هجوم الميرنجي خلال الموسم المقبل.

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