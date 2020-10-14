موسيماني يقرر عودة ثلاثي الأهلي المعار

صرح الإعلامي أحمد شوبير أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي سيحسم مصير ثلاثة لاعبين من المُعارين والمتوقع عودتهم إلى صفوف القلعة الحمراء على الأقل في الموسم المقبل.





وقال شوبير أثناء تقديمه لبرنامجه الإذاعي عبر راديو أون سبورت إف إم:"الأهلي استقر على استعادة خدمات ناصر ماهر المُعار من سموحة ومحمد شريف الذي يلعب في صفوف إنبي على سبيل الإعارة".





وأضاف:"كما استقر أيضًا على عودة واحد من بين الثنائي عمار حمدي المُعار إلى طلائع الجيش وصلاح محسن الذي يلعب مُعارا في سموحة".





وتابع:"الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ستكون له الكلمة الأخيرة في استعادة خدمات اللاعبين الذين سيخدمون طريقة اللعب التي سيعتمد عليها".





واختتم شوبير حديثه قائلاً:"الأهلي نجح في إبرام ثلاث صفقات استعدادا للموسم الجديد، حيث أنه تعاقد مع أحمد رمضان بيكهام من وادي دجلة وطاهر محمد طاهر من المقاولون وبدر بانون من الرجاء المغربي".