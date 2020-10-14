طبيب الأهلي السابق في عهد جوزيه يقر باعتراف مثير

فجر محمد فكري الطبيب النفسي الرياضي في الجهاز الفني البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للنادي الأهلي، عن مفاجأة من العيار الثقيل أثناء تواجده مع الجهاز الفني للفريق خلال فترة تولي جوزيه مسئولية قيادة الفريق فنيا.

وقال فكري في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، " لاعبو النادي الأهلي كانوا يرفضون تواجدي مع في الجهاز الفني للفريق، ولكن مانويل جوزيه أصر على ضمي للجهازه الفني آنذاك".

وأضاف، " جميع لاعبي النادي الأهلي كانوا يحتاجون إلي دعم نفسي كبير بعد حادثة بورسعيد وماحدث فيها، كانت لديهم صدمات وكانوا في حاجة إلي دعم نفسي خاص".

وواصل، "جوزيه كان يدرك جيدا أهمية التأهيل النفسي، والفرق كان واضحا على اللاعبين بعد مرور 4 مباريات فقط، كنت اجلس مع اللاعبين بشكل منفرد من أجل دعمهم نفسيا للمباريات".