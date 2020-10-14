يوفنتوس يضغط بورقة رونالدو لضم هدف ريال مدريد

تخطط إدارة يوفنتوس الإيطالية، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية، بناءا على رؤية المدرب بيرلو.

يوفنتوس يستهدف ضم كامافينجا

ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن كريستيانو رونالدو، جناح السيدة العجوز، سيكون حاسمًا في صراع يوفنتوس الشرس مع ريال مدريد لخطف صفقة الفرنسي الشاب إدواردو كامافينجا، لاعب رين.

وأوضح الموقع أنرونالدو لديه جاذبية كبيرة، وكامافينجا يرغب في اللعب بجواره وسيرفض العروض الإنجليزية والإسبانية التي لديه لتحقيق هذا الحلم.

الجدير بالذكر أن كامافينجا نشر صورة قميص رونالدو على حسابه بشبكة "إنستجرام"، عقب مواجهة منتخبي البرتغال، وفرنسا مؤخرًا، معلقا: "لن أغسله".

وأتم الموقع أنَّ ما سيحدث مع كامافينجا، سيكون شبيهًا بصفقة الهولندي ماتياس دي ليخت، عندما رفض برشلونة في صيف العام الماضي، وقرر التوقيع مع السيدة العجوز بسبب تواجد الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو.