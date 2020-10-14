الأهلي يوافق على إعارة نجمه إلى طلائع الجيش

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:44 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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وافق مسؤولو النادي الأهلي، على إعارة حسين السيد ظهير أيسر الفريق الكروي الأول، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، إلى نادي طلائع الجيش.


الأهلي يوافق على إعارة حسين السيد

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن مسؤولي الأخير، أقنعوا حسين السيد، بتمديد عقده مع الفريق قبل خطوة الانضمام إلى طلائع الجيش.


وأوضح المصدر أن مسؤولي طلائع الجيش، يرغبون في الحصول على خدمات، مارسيلو لمدة موسمين على سبيل الإعارة، وستشهد الساعات القليلة المقبلة الاتفاق مع الأهلي على جميع التفاصيل.


ويمتلك حسين السيد فرص ضئيلة في المشاركة مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لاسيما في ظل تواجد أيمن أشرف وعلى معلول ومحمود وحيد بمركز الظهير الأيسر.

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