ميسي وجريزمان على رادار باريس سان جيرمان

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:30 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام إسبانية أن باريس سان جيرمان يراقب لاعبًا جديدًا من برشلونة الإسباني وذلك تحسبًا للتعاقد معه في الموسم الحالي.


وأكد برنامج الشيرنجيتو الإسباني أن باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان نجم هجوم برشلونة.


وأفاد البرنامج الإسباني بأن مسئولي النادي الفرنسي سيتابعون آداء جريزمان بشكل جيد حتى شهر يناير المقبل قبل التحرك للتعاقد معه.


وألمح البرنامج الإسباني أن العديد من التقارير الفرنسية والإسبانية كانت أكدت أن باريس سان جيرمان يهدف أيضًا التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة لكن في نهاية الموسم الحالي عقب نهاية عقده مع النادي الكتالوني.


وأشار البرنامج الإسباني إلى أن جريزمان كان قد سبق له الارتباط بالتعاقد مع باريس سان جيرمان ضمن صفقة تبادلية ينتقل خلالها نيمار دا سيلفا نجم النادي الفرنسي إلى قلعة الكامب نو.

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