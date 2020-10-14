إياد نصار: اعتبرت تجسيدي شخصية الضابط الإسرائيلي تكليفا وطنيا

قال الفنان إياد نصار ، إنه شارك في مسلسل "الاختيار" إيمانا بوطنيته ولعب من خلاله دور عكس الذى قدمه في فيلم "الممر".





وأوضح أثناء استضافته مع الإعلامية اسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على فضائية DMC، إلى أنع قدم فيه شخصية ظابط إسرائيلى وكنت اعتبره تكليف وطنى لايقل عن تكليف أحمد عز الذى قدم شخصية الظابط المصرى.





وأشار نصار إلى أنه تعاون مع الفنان أمير كرارة قبل ذلك في عملين قبل مسلسل "الاختيار"، وهما مسلسل "المواطن إكس" ولم يكن يعرفه حينها وبعد ذلك شاركه في فيلم "كازابلانكا".



