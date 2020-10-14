إياد نصار: اعتبرت تجسيدي شخصية الضابط الإسرائيلي تكليفا وطنيا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 12:42 ص
بوابة الفجر
Advertisements

قال الفنان إياد نصار ، إنه شارك في مسلسل "الاختيار" إيمانا بوطنيته ولعب من خلاله دور عكس الذى قدمه في فيلم "الممر".

وأوضح أثناء استضافته مع الإعلامية اسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على فضائية DMC، إلى أنع قدم فيه شخصية ظابط إسرائيلى وكنت اعتبره تكليف وطنى لايقل عن تكليف أحمد عز الذى قدم شخصية الظابط المصرى.

وأشار نصار إلى أنه تعاون مع الفنان أمير كرارة قبل ذلك في عملين قبل مسلسل "الاختيار"، وهما مسلسل "المواطن إكس" ولم يكن يعرفه حينها وبعد ذلك شاركه في فيلم "كازابلانكا".

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة": تسجيل 139 إصابة جديدة فيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

منذ ساعة و نصف

تعليق مفاجيء مجدي عبد الغني بعد قرار منعه من الظهور على «TEN»

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يحدد بديل كهربا أمام الوداد

منذ 39 دقيقة

يحيى الفخراني .. بعد مسيرة فنية حافلة بالتميز والإبداع توجها بالتعيين فى مجلس الشيوخ

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. «نجم الزمالك» يفكر في الاعتزال

منذ حوالي 9 ساعات

أحمد حسن: بيراميدز سبب تراجع الأهلي عن صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

5 صفقات في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ حوالي 17 ساعة

جدل في الأهلي بسبب أحمد فتحي

منذ ساعة و 26 دقيقة

بـ 20 مليون جنيه.. بيراميدز يخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

ضحية التحرش ببني سويف: "كان فاكرني ضعيفة مش هاخد حقي"

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:17 م

تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

08:17 م

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

09:56 ص

ضحية التحرش ببني سويف: "كان فاكرني ضعيفة مش هاخد حقي"

12:19 ص

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

08:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي