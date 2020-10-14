مبروك عطية: إهمال الآباء لأبنائهم بمثابة "اليتم" (فيديو)

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 06:51 ص
مبروك عطية
مبروك عطية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إن العلماء قسموا الأيتام إلى نوعين، وهما: حقيقي وحكمي، واعتبروا أن اليتيم الحكمي وضعه أقسى من اليتيم الحقيقي.

وأشار "عطية"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن اليتيم الحقيقي هو من توفى والده، أما اليتيم الحكمي فهو من يكون والده على قيد الحياة، ولكن لا يسأل عنه، حيث يكون وجوده كعدمه، منوها بأن إهمال الآباء لأبنائهم يعتبر يتما.

وأضاف أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أن تربية الفتاة بطريقة حسنة يضمن وجود امرأة صالحة في المجتمع مستقبلا، منوها بأن خلافات الآباء والأمهات ينتج عنها أطفالا مشوهين نفسيا، لافتا إلى أنه تلقى مداخلة هاتفية من سيدة أخبرته أن زوجها يضرب ابنهما عاريا بسلك كهرباء، معلقا: "أنا لو مكان الطفل ده هسيب البيت وأمشي".

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