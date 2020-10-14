بعد وفاة ممثل .. منتجو "بوليوود" يقاضون قناتين صورتا "عاصمة السينما" مركزا للجريمة

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 12:23 ص
بوابة الفجر
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رفع عدد من كبار منتجي صناعة السينما في الهند دعوى قضائية ضد قناتين قالوا إنهما صورتا "بوليوود"، مركزا للمخدرات والجريمة إثر وفاة نجم سينمائي.

رفعت الدعوى نقابة المنتجين في الهند وجمعية كتاب السيناريو، بالإضافة إلى شركات الإنتاج التابعة لكبار ممثلي بوليوود شاروخان وسلمان خان وعامر خان على قناتي ريبابليك تي.في، ومؤسسة أرناب جوسوامي، وتايمز ناو.

وقال المنتجون إن خصوصية المنتمين لبوليوود "تنتهك وتتعرض سمعتهم للضرر بشكل يتعذر إصلاحه من خلال تصوير مجمل الصناعة على أنها لمجرمين ومدمني مخدرات" وأشاروا إلى أن ذلك "يجعل الانتماء إلى بوليوود مرادفا للأفعال الإجرامية في مخيلة العامة"

وجاء في البيان أيضا أن، "المدعى عليهم يجرون تحقيقات موازية خاصة وينشرونها ويلعبون بالفعل دور المحاكم لإدانة من تربطهم صلة ببوليوود بناء على ما يزعمون أنه دليل وجدوه"، في إشارة إلى القناتين الإخباريتين.

وتتعلق الدعوى المرفوعة بشكل خاص بطريقة تغطية وفاة الممثل سوشانت سينغ راجبوت الذي عثرت عليه الشرطة ميتا في شقته في مومباي في يونيو الماضي.

ورغم أن الشرطة قالت إنها "قضية انتحار" على ما يبدو إلا أن وفاته أطلقت العنان لتغطية إعلامية محمومة لقنوات تلفزيونية تناولت أيضا صديقته ريا تشاكرابورتي التي اعتقلتها السلطات لاحقا بسبب تعاطي المخدرات.

وعرضت تلك القنوات جثته وحللت وصفات طبية خاصة به وذكر بعضها أن ذلك الممثل الشاب تعرض "للسحر الأسود" ولم يتضح بعد موعد جلسة المحكمة للنظر في هذه القضية.


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